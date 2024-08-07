Bodrum’un suyu bitti, kesintiler başlıyor

Kuraklık nedeniyle akarsu ve barajlardaki su seviyeleri her geçen gün daha da azalıyor. Bodrum Mumcular Barajı'nda kuraklıktan etkilendi, 11 mahallede de su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

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