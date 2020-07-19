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Bodrum'dan sonra şimdi de Çeşme'de skandal uygulama!

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Giriş: 19.07.2020 20:56
Güncelleme:19.07.2020 21:14
Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte turizm merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Bazı bölgelerde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı gözlenirken, İzmir Çeşme'de işletmelerin kiraladığı şezlonglar nedeniyle vatandaşlar denize girecek alan bulamıyor. Vatandaşlar Çeşme'deki işletmelerin plaja girmek için kişi başı 180-250 lira arasında değişen fiyatlar arasında giriş parası istediğini iddia etti.

Tatil sezonu açıldı, sosyal mesafe unutuldu.
Turizm merkezleri tıklım tıklım doldu.

Yaz turizminin önemli merkezlerinden İzmir Çeşme'de vatandaşlar plajlara akın etti.
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Öte yandan Bodrum'da, bazı otellerin iki şezlong için günlük 1000 lira fiyat belirlemesinin ardından, şimdi de Çeşme'de benzer bir uygulama vatandaşları isyan ettirdi.

Ünlü Altınkum plajına gelen tatilciler, işletmelerin kiraladığı şezlong ve günlüğü 1500 lira olan localar nedeniyle denize girilecek alan bulamıyor.

Devlete ait kıyılarda denize girilmelerine izin verilmeyen vatandaşlar bu durumun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Bodrum'dan sonra şimdi de Çeşme'de skandal uygulama!
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