Bodrum’da yatlar çarpıştı! Facianın eşiğinden dönüldü

Son dakika yaşam haberleri... Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü. Arızalanan milyon dolarlık süperyat başka bir motoryata çarpıp sürükledi. O anlarda amatör kameralar kayıttaydı.

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