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Bodrum’da yatlar çarpıştı! Facianın eşiğinden dönüldü

Bodrum’da yatlar çarpıştı! Facianın eşiğinden dönüldü

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 09:55
Son dakika yaşam haberleri... Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü. Arızalanan milyon dolarlık süperyat başka bir motoryata çarpıp sürükledi. O anlarda amatör kameralar kayıttaydı.
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