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Bodrum’da bulunan kemiklerin sırrı çözüldü! 5 aydır kayıp üniversiteli Vedat’a ait çıktı

DHA
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Giriş: 06.12.2022 09:35
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanda kemik parçası bulunurken, 5 aydır kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Vedat Altun'a ait olduğu belirlendi. Ekipler, Torba- Kızılağaç bölgesinde dron ve kadavra köpeği ile detaylı arama başlattı.
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