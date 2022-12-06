Bodrum’da bulunan kemiklerin sırrı çözüldü! 5 aydır kayıp üniversiteli Vedat’a ait çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanda kemik parçası bulunurken, 5 aydır kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Vedat Altun'a ait olduğu belirlendi. Ekipler, Torba- Kızılağaç bölgesinde dron ve kadavra köpeği ile detaylı arama başlattı.