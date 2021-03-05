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Bitlis'teki şehitlere TikTok canlı yayınında hakaret etti!

İHA
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Giriş: 05.03.2021 23:38
Güncelleme:05.03.2021 23:46
Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparken 'Şehitlere hakaret ettiği' iddia edilen genç kadın, polisin takibi sonucu yakalandı. 23 yaşındaki Yonca B.'nin sosyal medya platformu TikTok'taki o videosuna tepkiler çığ gibi büyüdü.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 24 yaşındaki Y.B. adlı kadın sosyal medya hesabı Tiktok üzerinden canlı yayın yaparken 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edildi. Sosyal medyada tepkilere neden olan yayın üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Siber polisi Y.B.'yi Atakum ilçesinde yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Güvenlik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Y.B., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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