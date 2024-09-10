Bitlis'te ayılar turistin çadırına saldırdı! Son anda kurtuldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kış mevsimine kadar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Krater Gölü civarında bulunan anne ve yavru ayılar, Polonyalı turistin çadırına saldırdı.

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