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05.11.2019

Bitcoin Safiye'nin şarkılar eşliğinde eğlenirken görüntüleri çıktı!

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe Y.'nin, restoranda eğlendiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin arkadaşlarıyla eğlenip, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyoruz' şarkısına, eşlik ettiği görülüyor.

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