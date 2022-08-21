"Bir görme engellinin her günü bir anı" görmediği dünyayı bile çok sevdi

Her insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibimiz, bu hafta da farklı yerlere gitti ve oradaki insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri; Ertan Tuna ve Özkan Şafak'ın görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.