21 Ağustos 2022, Pazar
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"Bir görme engellinin her günü bir anı" görmediği dünyayı bile çok sevdi
Her insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibimiz, bu hafta da farklı yerlere gitti ve oradaki insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri; Ertan Tuna ve Özkan Şafak'ın görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.