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"Bir görme engellinin her günü bir anı" görmediği dünyayı bile çok sevdi

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Giriş: 21.08.2022 16:43
Her insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. A Haber ekibimiz, bu hafta da farklı yerlere gitti ve oradaki insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri; Ertan Tuna ve Özkan Şafak'ın görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.
Bir görme engellinin her günü bir anı
"Bir görme engellinin her günü bir anı"
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