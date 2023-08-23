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Bingöl’de 4,2’lik deprem! AFAD: 8,47 kilometre derinlikte | SON DEPREMLER

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Giriş: 23.08.2023 11:42
Son dakika deprem haberi... Bingöl'de saat 11.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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