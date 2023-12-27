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Videolar Yaşam Videoları Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? “Tesla robotu mühendise saldırdı” iddiası

Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? “Tesla robotu mühendise saldırdı” iddiası

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 10:57
Tesla robotları kontrolden mi çıktı? İngiliz basını, Teksas'taki fabrikada Tesla robotunun bir mühendise saldırarak yaraladığını iddia etti.
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