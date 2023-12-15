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Bigadiç'te jeotermal su bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 12:03
Bigadiç'te 100 derece sıcaklıkta jeotermal su bulundu. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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