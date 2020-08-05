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Beyrut’taki kilisede patlama anı! Elektrikler kesildikten sonra...

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Giriş: 05.08.2020 11:36
Güncelleme:05.08.2020 11:41
Lübnan Beyrut’taki feci patlamadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kilisede tam da patlamanın yaşandığı sırada Covid-19 ile ilgili bir ayin yapılıyor. Patlama ile ilgili büyük bir sarsıntı yaşanıyor. Önce elektrikler kesiliyor o sarsıntı ve hemen ardından dökülen parçalar ve rahibin kiliseden kaçış anları kameraya yansıdı.

Lübnan Beyrut'taki feci patlamadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kilisede tam da patlamanın yaşandığı sırada Covid-19 ile ilgili bir ayin yapılıyor. Patlama ile ilgili büyük bir sarsıntı yaşanıyor. Önce elektrikler kesiliyor o sarsıntı ve hemen ardından dökülen parçalar ve rahibin kiliseden kaçış anları kameraya yansıdı.

Beyrut’taki kilisede patlama anı! Elektrikler kesildikten sonra... BEYRUT'TAKİ KİLİSEDE PATLAMA ANI! ELEKTRİKLER KESİLDİKTEN SONRA...

Lübnan Beyruttaki patlama anında yürek sızlatan anlar! Can havliyle oğluna siper oldu LÜBNAN BEYRUT'TAKİ PATLAMA ANINDA YÜREK SIZLATAN ANLAR! CAN HAVLİYLE OĞLUNA SİPER OLDU

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