Beyrut’taki kilisede patlama anı! Elektrikler kesildikten sonra...

Lübnan Beyrut’taki feci patlamadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kilisede tam da patlamanın yaşandığı sırada Covid-19 ile ilgili bir ayin yapılıyor. Patlama ile ilgili büyük bir sarsıntı yaşanıyor. Önce elektrikler kesiliyor o sarsıntı ve hemen ardından dökülen parçalar ve rahibin kiliseden kaçış anları kameraya yansıdı.

Lübnan Beyrut'taki feci patlamadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kilisede tam da patlamanın yaşandığı sırada Covid-19 ile ilgili bir ayin yapılıyor. Patlama ile ilgili büyük bir sarsıntı yaşanıyor. Önce elektrikler kesiliyor o sarsıntı ve hemen ardından dökülen parçalar ve rahibin kiliseden kaçış anları kameraya yansıdı.