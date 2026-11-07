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Okan Buruk'tan 7 gollü maç sonrası dikkat çeken sözler! Batrakov'a övgü, orta saha rotasyonu ve zemin sorunu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Okan Buruk'tan 7 gollü maç sonrası dikkat çeken sözler! Batrakov'a övgü, orta saha rotasyonu ve zemin sorunu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amedspor karşısında alınan 4-3'lük galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 3-0'lık üstünlüğün ardından yenilen golleri değerlendiren Buruk, son golde oyuncularının rehavete kapıldığını söyledi. Nhaga'nın forma şansına, orta sahadaki rekabete ve Batrakov'un performansına değinen deneyimli teknik adam, yüksek maliyetle yenilenen RAMS Park zemininin beklentileri karşılamadığını belirtti.

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