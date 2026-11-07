-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Maltepe'de kuaföre kurşun yağdırdılar! 2 kişiyi yaralayan motosikletli saldırganlar kayıplara karıştı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Maltepe'de kuaföre kurşun yağdırdılar! 2 kişiyi yaralayan motosikletli saldırganlar kayıplara karıştı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, motosikletle bir erkek kuaförünün önüne gelen 2 şüpheliden biri, iş yerine girerek tabancayla ateş açtı. Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda 2 kişi yaralandı. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Önceki Video
Van-Özalp kara yolunda can pazarı! Tır ile yolcu minibüsünün çarpıştığı feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti
Van-Özalp kara yolunda can pazarı! Tır ile yolcu minibüsünün çarpıştığı feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de hükümet krizi derinleşiyor! Netanyahu'nun savaş kartı ve Eisenkot'un koalisyon çıkmazı
Sonraki Video
İsrail'de hükümet krizi derinleşiyor! Netanyahu'nun savaş kartı ve Eisenkot'un koalisyon çıkmazı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar