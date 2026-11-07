Maltepe'de kuaföre kurşun yağdırdılar! 2 kişiyi yaralayan motosikletli saldırganlar kayıplara karıştı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, motosikletle bir erkek kuaförünün önüne gelen 2 şüpheliden biri, iş yerine girerek tabancayla ateş açtı. Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda 2 kişi yaralandı. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.