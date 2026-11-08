Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! 10 günde 3. kez görüştüler: İran ve Ukrayna masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki liderin son 10 gün içerisinde üçüncü kez gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra tırmanan İran-ABD gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları masaya yatırıldı.