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Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! 10 günde 3. kez görüştüler: İran ve Ukrayna masada
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! 10 günde 3. kez görüştüler: İran ve Ukrayna masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki liderin son 10 gün içerisinde üçüncü kez gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra tırmanan İran-ABD gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları masaya yatırıldı.

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