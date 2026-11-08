Afyonkarahisar'daki 8 kişinin öldürüldüğü saldırıda yeni detay! Katliam silahını 12 bin liraya almış

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayetlerin şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in saldırılarda kullandığı av tüfeğini, cezaevinde bulunan bir kişiden 12 bin lira karşılığında satın aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bu bilgi, katliamda kullanılan silahın nasıl temin edildiğini de gözler önüne serdi.