-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Afyonkarahisar'daki 8 kişinin öldürüldüğü saldırıda yeni detay! Katliam silahını 12 bin liraya almış
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Afyonkarahisar'daki 8 kişinin öldürüldüğü saldırıda yeni detay! Katliam silahını 12 bin liraya almış

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayetlerin şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in saldırılarda kullandığı av tüfeğini, cezaevinde bulunan bir kişiden 12 bin lira karşılığında satın aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bu bilgi, katliamda kullanılan silahın nasıl temin edildiğini de gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan'dan Karabağ Zaferi'nin 6. yılında Azerbaycan ziyareti! Aliyev'e tebrik mektubu
Sonraki Video
Başkan Erdoğan'dan Karabağ Zaferi'nin 6. yılında Azerbaycan ziyareti! Aliyev'e tebrik mektubu
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar