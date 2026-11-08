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Gençlerde kalp krizi tehlikesi! Kalp krizi yaşı neden düşüyor? Prof. Dr. Cengiz Köksal anlattı
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gençlerde kalp krizi tehlikesi! Kalp krizi yaşı neden düşüyor? Prof. Dr. Cengiz Köksal anlattı

Konya'da umreye gitmek üzere havalimanına gelen emekli imam Abdullah Özkan, kafilesiyle birlikte dua ettiği sırada aniden yere yığılarak hayatını kaybetti. Özkan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaşanan acı olay, kalp krizi riskini ve genç yaşlarda görülen vakaları yeniden gündeme taşıdı. Peki, gençlerde kalp krizi neden görülüyor? Hangi belirtilere dikkat edilmeli ve risk nasıl azaltılabilir? Medipol Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, A Haber canlı yayınında kalp krizinin nedenlerini, risk faktörlerini ve alınabilecek önlemleri değerlendirdi.

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