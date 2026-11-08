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Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci olay oldu! IFAB kuralları ihlal mi edildi? Mustafa Çulcu yorumladı!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci olay oldu! IFAB kuralları ihlal mi edildi? Mustafa Çulcu yorumladı!

Süper Lig'de Galatasaraylı futbolcuların attıkları golün ardından formalarını başlarına geçirerek gerçekleştirdiği toplu sevinç gösterisi tartışmalara neden oldu. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in hiçbir futbolcuya sarı kart göstermemesi gündem oldu. IFAB oyun kurallarına göre formasını çıkaran veya başını formasıyla kapatan futbolcuların sarı kart görmesi gerekirken, pozisyonun herhangi bir kartla cezalandırılmaması hakem kararlarını yeniden tartışmaya açtı.

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