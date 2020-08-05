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Lübnan Beyrut'taki patlama anında yürek sızlatan anlar! Can havliyle oğluna siper oldu

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Giriş: 05.08.2020 10:33
Güncelleme:05.08.2020 10:45
Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında bir babanın, oğlunu masanın altına saklayarak korumaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Beyrut'ta liman bölgesinde yer alan bir depoda gerçekleşen patlama, kentin birçok bölgesi sarstı. Lübnanlı bir baba, patlamanın meydana geldiği sırada panik içinde kucakladığı oğlu için güvenli bir yer aradı.

Baba, kucakladığı oğlunu can havliyle masanın altına saklayarak korumaya çalıştı. Babanın panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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