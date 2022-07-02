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Beylikdüzü'nde korkunç anlar! Beton mikseri devrildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2022 17:19
İstanbul Beylikdüzü'nde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan O.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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