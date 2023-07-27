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Beylikdüzü'nde 3 katlı binada yangın! Alevlere helikopterle müdahale ediliyor

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Giriş: 27.07.2023 16:37
Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binada yangın çıktı. Yangın yan tarafındaki bir binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan müdahale ediliyor.
Beylikdüzü’nde 3 katlı binada yangın
Beylikdüzü'nde 3 katlı binada yangın
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