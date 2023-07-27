Beylikdüzü'nde 3 katlı binada yangın! Alevlere helikopterle müdahale ediliyor

Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesi içerisinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binada yangın çıktı. Yangın yan tarafındaki bir binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan müdahale ediliyor.