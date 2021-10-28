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Beykoz’da 30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada

İHA
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Giriş: 28.10.2021 15:25
Beykoz’da bir oto galeride bulunan lüks otomobilin, değeri 60 bin TL'yi bulan farları 30 saniyede çalındı. Ustaların yarım saatte çıkardığı farları hırsızların 30 saniyede çıkartması pes dedirtti. Hırsızlık anı galerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık geçtiğimiz günlerde Beykoz Kavacık'ta saat 03.58 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklet ile galeriye gelen 2 hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra Porsche marka lüks otomobilin 60 bin TL değerindeki farlarını çaldı. Farları çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. 30 saniye süren far hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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