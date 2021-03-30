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Beyaz eşya çetesi çökertildi! Milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin 41 üyesi yakalandı

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Giriş: 30.03.2021 14:11
Güncelleme:30.03.2021 14:16
Kocaeli'de yurt genelinde milyonlarca liralık vurgun yapan beyaz eşya çetesi çökertildi. Kendilerini yetkili servis olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandıran 41 kişi yakalandı. Çete dolandırıcılığı nasıl yapıyordu? Ayrıntılar Kocaeli'den A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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