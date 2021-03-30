Beyaz eşya çetesi çökertildi! Milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin 41 üyesi yakalandı

Kocaeli'de yurt genelinde milyonlarca liralık vurgun yapan beyaz eşya çetesi çökertildi. Kendilerini yetkili servis olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandıran 41 kişi yakalandı. Çete dolandırıcılığı nasıl yapıyordu? Ayrıntılar Kocaeli'den A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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