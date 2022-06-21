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Beton mikseri faciası: Üçü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

A Haber
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Giriş: 21.06.2022 08:51
Bursa'da dün beton mikseri dehşeti yaşandı. Karşı şeride geçen beton mikseri 4 kişiyi hayattan kopardı. Peki kazanın nedeni neydi? Facia nasıl geldi? Beton mikseri sürücüsü direksiyonda kalp krizi mi geçirdi? Detaylar A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.
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