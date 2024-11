Beşiktaş, Çırağan Caddesi'nde, İstanbulluları bekleyen büyük tehlikenin haberi var sırada. Yol kenarındaki duvar çökmek üzere. Üstelik bir an önce küçücük tabelalarla değil 'gerçek' bir önlem alınmazsa bu her an olabilir.

