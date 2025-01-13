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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sağlık kontrolünden geçirildi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.01.2025 16:46
Güncelleme:13.01.2025 16:46
İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edremit'te gözaltına alınan Akpolat sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sağlık kontrolünden geçirildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sağlık kontrolünden geçirildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sağlık kontrolünden geçirildi
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