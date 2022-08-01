Bayrampaşa'da korkunç olay! Önce laf attı sonra katletti | Kan donduran olay güvenlik kamerasına yansıdı

Bayrampaşa'da nişanlısını eve bırakmak isteyen İbrahim Öncel, kendilerine laf atarak sataşan Arif Ekrem Marangoz tarafından nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı