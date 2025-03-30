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Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 5 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.03.2025 00:42
Kaza, Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Kastamonu-Bozkurt karayolu Hacıhasan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatili için İstanbul’dan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine gitmekte olan Celal T. (44) idaresindeki 34 GNJ 12 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde takla attı.
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