28 Kasım 2021, Pazar
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BAYKAR'ın genç mühendisi Tarık Kesekçi'ye veda | Selçuk Bayraktar: Tarık bizim yol ve dava arkadaşımızdı
Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden BAYKAR'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi, Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Tarık'ı anlatırken duygusal anlar yaşadı. Bayraktar, "Tarık bizim yol ve dava arkadaşımızdı. Öz kardeşim kadar yakın bir insandı. Rahmetli babam için de öyle" ifadelerini kullandı.