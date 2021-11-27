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BAYKAR'ın acı günü! Selçuk Bayraktar'dan duygu yüklü mesaj: Seni çok özleyeceğim kardeşim

İHA
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Giriş: 27.11.2021 16:43
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu belirtildi. Öte yandan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından 'Çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Seni çok özleyeceğim kardeşim..." mesajını paylaştı.
Bayraktar’dan duygu yüklü mesaj: Seni çok özleyeceğim kardeşim
Bayraktar'dan duygu yüklü mesaj: Seni çok özleyeceğim kardeşim
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