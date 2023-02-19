19 Şubat 2023, Pazar
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Baykar'dan Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek: 22 daire depremzedelere tahsis edilecek
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, afetzedeler için 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası hayata geçirildi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, personelleri için hazırlanan 22 adet eşyalı dairenin bir sene boyunca depremzedelere tahsis edileceğini ifade etti.