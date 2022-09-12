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Batman'da serinlemek için baraja giren vatandaş öyle bir şey buldu ki! Nesli tükenme tehlikesinde olan yumuşak kabuklu...

İHA
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Giriş: 12.09.2022 14:28
Batman'da Garzan Sulama Barajı'nda serinlemek için suya giren Şehmuz Aslan, su kenarında nesli tehlike altında olan hayvanla karşılaştı. Aslan, hemen jandarmaya haber verdi.
Suya giren vatandaş buldu! Yumuşak kabuklu... SUYA GİREN VATANDAŞ BULDU! YUMUŞAK KABUKLU...

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Baraja giren vatandaş öyle bir şey buldu ki...
Baraja giren vatandaş öyle bir şey buldu ki...
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