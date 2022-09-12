12 Eylül 2022, Pazartesi
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Batman'da serinlemek için baraja giren vatandaş öyle bir şey buldu ki! Nesli tükenme tehlikesinde olan yumuşak kabuklu...
Batman'da Garzan Sulama Barajı'nda serinlemek için suya giren Şehmuz Aslan, su kenarında nesli tehlike altında olan hayvanla karşılaştı. Aslan, hemen jandarmaya haber verdi.