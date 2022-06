Batı Karadeniz’de kritik saatler! İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar son durumu A Haber canlı yayınında anlattı | Dere kenarlarında taşkına karşı tahkimat

Kastamonu'yu sağanak vurdu. Akarsuların debisi yükseldi, 2 köprü yıkıldı. Kentte alarmın rengi kırmızı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları bölgeden aktardı. İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, son durumu canlı yayında anlattı. Baycar, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Malumunuz birkaç gündür meteoroloji ciddi uyarılar veriyor bölgemize şiddetli aşırı yapış olması noktasında. Çok şiddetli bir yağışla karşı karşıyayız. Şu an dere seviyesi ciddi anlamda artmış ve hızı da yükselmiş bulunuyor. Bütün arkadaşlarımızla sahadayız. Çok şükür can kaybımız yok. Ana deremiz taşmadı. 1-2 saat önce taşma tehlikesi yaşadık. Çok şükür bir saat içinde su seviyesinin biraz indiğini gözlemledik. Şu an için araçlarımızla bu ana derenin etrafında setler örmekteyiz." ifadelerini kullandı.

