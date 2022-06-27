27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Batı Karadeniz için kuvvetli yağış ve sel! Kastamonu için kritik uyarı | A Haber ekipleri bölgede

Batı Karadeniz için kuvvetli yağış ve sel! Kastamonu için kritik uyarı | A Haber ekipleri bölgede

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2022 08:35
Batı Karadeniz'i şiddetli yağış ve sel vurdu. Zonguldak, Bartın, Karabük taşkınlar meydana geldi. Kastamonu'da da alarm var. Bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. A Haber muhabirlerinden Hakan Süer Bartın'dan, Mahmut Erdoğan da Kastamonu'dan detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuvvetli yağış ve sel
Kuvvetli yağış ve sel
Beril Varol cinayetinde yeni bulgu
Beril Varol cinayetinde yeni bulgu
Günde 2 saat uyuyarak yangına müdahale ettiler
Günde 2 saat uyuyarak yangına müdahale ettiler
Bartın’ı sel vurdu! 60 ev ve işyerini su bastı
Bartın'ı sel vurdu! 60 ev ve işyerini su bastı
Antalya’da havada panik anları!
Antalya’da havada panik anları!
Canlı yayında kurbanlık pazarlığı
Canlı yayında kurbanlık pazarlığı
Kılıçla pasta kesti sosyal medyada alay konusu oldu
Kılıçla pasta kesti sosyal medyada alay konusu oldu
Filyos Çayı taşmak üzere
Filyos Çayı taşmak üzere
Amasya’da yürekleri ağıza getiren olay!
Amasya’da yürekleri ağıza getiren olay!
Zonguldak’ta Çaydamar Deresi taştı
Zonguldak'ta Çaydamar Deresi taştı
Dolandırıcılığın böylesi!
Dolandırıcılığın böylesi!
Denizde hortum oluştu
Denizde hortum oluştu
Daha Fazla Video Göster