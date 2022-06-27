27 Haziran 2022, Pazartesi
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Batı Karadeniz için kuvvetli yağış ve sel! Kastamonu için kritik uyarı | A Haber ekipleri bölgede
Batı Karadeniz'i şiddetli yağış ve sel vurdu. Zonguldak, Bartın, Karabük taşkınlar meydana geldi. Kastamonu'da da alarm var. Bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. A Haber muhabirlerinden Hakan Süer Bartın'dan, Mahmut Erdoğan da Kastamonu'dan detayları aktardı.