Başkent'i yine sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı | A Haber ekibi bölgede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. O yağış dakikalar önce etkili oldu. A Haber ekibinden Merve Pekmez detayları Ankara’dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN