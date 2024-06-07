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Başkent'i yine sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı | A Haber ekibi bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 20:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. O yağış dakikalar önce etkili oldu. A Haber ekibinden Merve Pekmez detayları Ankara’dan aktardı.
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