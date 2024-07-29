Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

2014 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi gören tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık (76) hayatını kaybetti. Işık, spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı. Ekranların sevilen ismi Işık için çok sayıda siyasi isim de taziye mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan Işık'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Işık'ın hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade ederken "Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi. Öte yandan Işık'ın cenaze programı da belli oldu.