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Başkan Erdoğan vatandaşları görünce aracını durdurdu! Çengelköy'de renkli görüntüler |Video

İHA
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Giriş: 03.07.2021 19:19
Başkan Recep Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Başkan Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Erdoğan’ın önünde durduğu fırının sahibi Canip Askeroğlu, "Ne zaman uğrasa bize selam vermeden geçmiyor. Hatırımızı soruyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkış yaptı. Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçtiği sırada Çengelköy Mahallesi'nde bir fırının önünde durarak aracının içerisinden vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşlar kendileriyle sohbet eden Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Burada aynı zamanda vatandaşları selamlayan Bakan Erdoğan, daha sonra Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

"SELAM VERMEDEN GEÇMİYOR"

Başkan Erdoğan'ın önünde durduğu fırının sahibi Canip Askeroğlu, "Cumhurbaşkanımız sürekli bizden alışveriş yapıyor. Ne zaman uğrasa bize selam vermeden geçmiyor. Hatırımızı soruyor. Bize şeref verdi geldiği için. Bugün kendisi gelince kalabalık oluştu. Halk da sevgi gösterisinde bulunuyor" dedi.

Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

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