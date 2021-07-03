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Son dakika: Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

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Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılan Başkan  Recep Tayyip ErdoğanÜsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara da oyuncak hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti.

Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını durdurdu.

Başkan Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara da oyuncak hediye etti.


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