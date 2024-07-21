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Başkan Erdoğan KKTC dönüşü parkeye indi! Bakan ve milletvekilleriyle basketbol maçı yaptı

Başkan Erdoğan KKTC dönüşü parkeye indi! Bakan ve milletvekilleriyle basketbol maçı yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 15:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC dönüşü milletvekilleriyle basketbol maçı yaptı.
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Başkan Erdoğan parkeye indi
Başkan Erdoğan parkeye indi
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