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13.03.2020

Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışı aile kabristanını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret edip dua etti.

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