Başkan Erdoğan anaların duasında! 88 yaşındaki Leyla teyze Başkan Erdoğan'a seslendi: Fetih suresini okuyup yolluyorum

Edirne'de yaşayan 88 yaşındaki Leyle teyzenin Başkan Erdoğan'a dua ettiği anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. Leyla teyze "Size hep dua ediyorum. Fetih suresini okuyup yolluyorum. Anlatıyorum önüme gelene seni fakirlere bakıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Görüntüleri paylaşan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise paylaşımına "Kocaman sevgisi ve duası hepimizi duygulandırdı." notunu düştü. İşte detaylar...