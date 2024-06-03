03 Haziran 2024, Pazartesi
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Öfkeli koca evi bastı! Karısının yanında yakaladığı adam balkondan atladı
Bolu'da yabancı uyruklu H.M., karısının kendisini aldattığını düşünerek evi bastı. Eve girdiğinde karısının yanında başka bir adam gören H.M. çılgına döndü, evde bulunan şahıs ise panikle 3. kattan atladı. 1. kattaki dairenin balkonuna düşen adam yaralandı.