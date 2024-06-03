Özdemir Erdoğan’ın Gurbet şarkısı…

Sevilen sanatçı Özdemir Erdoğan'ın şarkıları, geleceğe miras niteliğinde. Usta sanatçının unutulmaz eserlerinden biri de Gurbet şarkısı... Peki Gurbet neyi anlatıyor? İşte o şarkının mesajı ve bir dönemin gurbet gerçeği...

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