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Adana’da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 liralık borç yüzünden öldürüldü

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 03.06.2024 14:48
Güncelleme:03.06.2024 14:48
Adana'da 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik, üç kişiden 3 bin 500 liralık alacağını istedi. Ancak Alageyik borç tartışmasında zanlıların ateş açması üzerine hayatını kaybetti.
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