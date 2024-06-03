Adana’da 17 yaşındaki genç 3 bin 500 liralık borç yüzünden öldürüldü

Adana'da 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik, üç kişiden 3 bin 500 liralık alacağını istedi. Ancak Alageyik borç tartışmasında zanlıların ateş açması üzerine hayatını kaybetti.

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