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Riva Deresi'nin rengi siyaha döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 14:37
Beykoz'da bulunan ve Karadeniz'e dökülen Riva Deresi'nin rengi, uzun süredir siyaha dönmüş durumda. Peki deredeki kirliliğin sebebi ne? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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