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Başhekim açıkladı: İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor!

DHA
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Giriş: 20.04.2021 16:40
Güncelleme:20.04.2021 17:02
Artan koronavirüs vakalarına karşı Ankara Şehir Hastanesi pandemi bölümü servisi genişleterek yoğun bakım yatak sayısını 400'e çıkarıldı. Başkentin biraz daha yolu olduğunu belirten Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, bu durumu daha önce de yaşadıklarını belirtti. Başhekim, ''İstanbul'un piki, peşinden de Ankara'nın piki geliyor'' dedi.
Başhekim açıkladı: İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor!
Başhekim açıkladı: İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor!
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