Başhekim açıkladı: İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor!

Artan koronavirüs vakalarına karşı Ankara Şehir Hastanesi pandemi bölümü servisi genişleterek yoğun bakım yatak sayısını 400'e çıkarıldı. Başkentin biraz daha yolu olduğunu belirten Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, bu durumu daha önce de yaşadıklarını belirtti. Başhekim, ''İstanbul'un piki, peşinden de Ankara'nın piki geliyor'' dedi.