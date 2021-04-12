Başakşehir’de hat ve tezhip sergisi! Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Herkesi mutlaka bekliyorum

Son dakika haberi... 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte hat ve tezhip sergileri de açılmaya başlandı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır da İstanbul Başakşehir'de bir sergide detayları aktardı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, herkesi sergiye beklediğini belirtti.

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