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Başakşehir’de hat ve tezhip sergisi! Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Herkesi mutlaka bekliyorum
Son dakika haberi... 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte hat ve tezhip sergileri de açılmaya başlandı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır da İstanbul Başakşehir'de bir sergide detayları aktardı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, herkesi sergiye beklediğini belirtti.