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Başakşehir’de hat ve tezhip sergisi! Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Herkesi mutlaka bekliyorum

A Haber
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Giriş: 12.04.2021 11:34
Güncelleme:12.04.2021 11:52
Son dakika haberi... 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte hat ve tezhip sergileri de açılmaya başlandı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır da İstanbul Başakşehir'de bir sergide detayları aktardı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, herkesi sergiye beklediğini belirtti.
Başakşehir’de hat ve tezhip sergisi BAŞAKŞEHİR'DE HAT VE TEZHİP SERGİSİ
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Başakşehir’de hat ve tezhip sergisi
Başakşehir’de hat ve tezhip sergisi
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