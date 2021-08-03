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Bartın'da artan sıcaklar asfaltı eritti

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Giriş: 03.08.2021 16:55
Ülke genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ederken Bartın’da termometreler 37 dereceyi gösterdi. Nemle beraber hissedilen sıcaklık 44 dereceye kadar yükseldi. Sıcak hava sebebiyle Bartın – Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde asfaltın eridiği görüldü.

Türkiye'de Eyyam-ı Bahur sıcakları etkili olmaya devam ediyor. Bartın'da hava sıcaklığı öğle sularında 37 dereceye yükseldi. Nemle beraber sıcaklık 44 derece olarak hissedildi.

Bartınlılar sıcak hava sebebiyle zor anlar yaşarken Bartın –Zonguldak karayolunun Kuyumcu mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltın eridiği anlar kayda alındı.

Karayolları ekipleri tarafından asfalt erimesi görülen bölgelerde kumlama çalışması yapıldı.

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