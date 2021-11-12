12 Kasım 2021, Cuma
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Barbaroslar’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın oğlu sosyal medyada gündem oldu!
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle ekranlarda olan Engin Altan Düzyatan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul dizisiyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Neslişah Alkoçlar ile evliliğiyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Düzyatan'ın çocukları merak konusu oldu. Bugüne kadar çocuklarını kameralardan uzak tutan çiftin oğulları Emir Aras'ın ilk görüntüleri olay oldu.