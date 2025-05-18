Bankada mahsur kalan köpek alarm sistemini devreye soktu!

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinin içerisindeki bankaya giren ve uyuyakalan ‘Beyaz’ isimli köpek, çalışanlar tarafından fark edilmeyince mahsur kaldı. Kapanan bankada mahsur kalan ve uyandıktan sonra dışarıya çıkmaya çalışan köpeğin hareketleri, bankanın alarm sistemini devreye sokunca çevredekiler hırsızlık şüphesi nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

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